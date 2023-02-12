RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ за три часа уничтожили четыре "шахеда" и "Орлан-10"

Фото: оккупанты атаковали Украину дронами 11 февраля, ВСУ сбили 4 "шахеда" за три часа (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером в субботу, 11 февраля, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины дронами на юго-восточном направлении. ВСУ удалось уничтожить четыре "шахеда" и БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС ВСУ.

Так, 18.40 по 21.30 силами и средствами зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 4 ударных дрона-камикадзе "Shahed-136/131". Кроме того, на этом направлении защитники неба уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"Как обычно пуски "шахедов" осуществлялись с восточного побережья Азовского моря", - добавляют в ВВС ВСУ.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 12 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, российские военные выпустили по Украине дроны-камикадзе. ВСУ, в частности, сбили шесть вражеских БПЛА на юге и Криворожском направлении: два дрона-камикадзе были сбиты над морем в Одесской области, три дрона-камикадзе уничтожены на подлете в Николаевскую область. К сожалению, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении, но другой дрон все же был сбит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине