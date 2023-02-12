ВСУ за три часа уничтожили четыре "шахеда" и "Орлан-10"

Так, 18.40 по 21.30 силами и средствами зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 4 ударных дрона-камикадзе "Shahed-136/131". Кроме того, на этом направлении защитники неба уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"Как обычно пуски "шахедов" осуществлялись с восточного побережья Азовского моря", - добавляют в ВВС ВСУ.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 12 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, российские военные выпустили по Украине дроны-камикадзе. ВСУ, в частности, сбили шесть вражеских БПЛА на юге и Криворожском направлении: два дрона-камикадзе были сбиты над морем в Одесской области, три дрона-камикадзе уничтожены на подлете в Николаевскую область. К сожалению, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении, но другой дрон все же был сбит.