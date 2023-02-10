ЗСУ збили шість ворожих дронів, але є влучання на Криворізькому напрямку

У п'ятницю, 10 лютого, російські військові випустили по Україні дрони-камікадзе. Збройні сили України вже збили шість ворожих БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Два дрони-камікадзе було збито над морем в Одеській області. Три дрони-камікадзе знищено на підльоті до Миколаївської області. На жаль, є одне влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворізькому напрямку, але інший дрон все ж таки було збито", - йдеться у заяві.

Гуменюк повідомила, що це результативна робота сил ППО. Також вона зауважила, що сигналу повітряної тривоги не було.

"Не було сигналів повітряної тривоги через специфіку використання цих баражуючих боєприпасів. Зокрема, їх могли запускати на дуже низькій висоті… Ми пильнуємо і слухаємо повітря, в тому числі", - пояснила Гуменюк.

Також вона прокоментувала заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка про чотири збиті дрони. За її словами, ця інформація була попередньою. За уточненими даними, там збили два "шахеди".