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ЗСУ тиснуть на двох напрямках: Генштаб розповів, де просунулися захисники

Україна, Середа 04 жовтня 2023 08:29
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ЗСУ тиснуть на двох напрямках: Генштаб розповів, де просунулися захисники Фото: ЗСУ тиснуть на окупантів біля Бахмута та на Мелітопольському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наступ українських військ триває на двох напрямках фронту - Мелітопольському та Бахмутському. Сили оборони мають локальні успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Павла Ковальчука в ефірі телемарафону.

За його словами, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога у районі Первомайського. Окупанти близько 10 разів намагалися штурмувати у районі Мар'їнки та Красногорівки, але безуспішно.

Наші захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. ЗСУ мають успіх західніше населеного пункту Роботине Запорізької області.

Також росіяни намагалися захопити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, але марно. Водночас Сили оборони продовжують тиснути на ворога південніше Бахмута.

"Мають (ЗСУ, - ред.) частковий успіх у районі Кліщіївки та Андріївки, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують ведення наступальних дій в Запорізькій області. Військові експерти вважають, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Нещодавно бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

Також наші воїни продовжують відтискати окупантів у районі південніше Бахмута. Сили оборони взяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка.

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