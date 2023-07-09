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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже більше двох рот росіян

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже більше двох рот росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України за останню добу на Таврійському напрямку виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:

  • 2 танки;
  • самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • БПЛА "Мерлін";
  • БПЛА "Гранат-1";
  • 3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";
  • самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";
  • зенітний ракетний комплекс "Бук";
  • зенітний ракетний комплекс "Тор";
  • 2 самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С";
  • самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б";
  • РСЗВ "Торнадо";
  • БМ-21 "Град";
  • автомобільна техніка.

Також наші воїни знищили 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували на фронті ще 600 окупантів, внаслідок чого втрати Росії у війні проти України склали 234 040 одиниць особового складу.

Тим часом, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

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Війна в Україні