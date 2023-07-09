ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже більше двох рот росіян

Збройні сили України за останню добу на Таврійському напрямку виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:
Також наші воїни знищили 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління.
Протягом минулої доби наші воїни ліквідували на фронті ще 600 окупантів, внаслідок чого втрати Росії у війні проти України склали 234 040 одиниць особового складу.
Тим часом, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на:
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