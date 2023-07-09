ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще более двух рот россиян

Вооруженные силы Украины за последние сутки на Таврическом направлении выполнили 1437 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
На направлении было уничтожено 23 единицы военной техники противника, в частности:
Также наши воины уничтожили 3 склада боеприпасов врага и пункт управления.
За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте еще 600 оккупантов, в результате чего потери России в войне против Украины составили 234 040 единиц личного состава.
Между тем, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил, сейчас враг сосредотачивает основные усилия на:
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