ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще более двух рот россиян

На направлении было уничтожено 23 единицы военной техники противника, в частности:

2 танка;

самоходная гаубица 2С19 "Мста-С";

БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Мерлин";

БПЛА "Гранат-1";

3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";

зенитный ракетный комплекс "Бук";

зенитный ракетный комплекс "Тор";

2 самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С";

самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б";

РСЗО "Торнадо";

БМ-21 "Град";

автомобильная техника.

Также наши воины уничтожили 3 склада боеприпасов врага и пункт управления.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте еще 600 оккупантов, в результате чего потери России в войне против Украины составили 234 040 единиц личного состава.

Между тем, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил, сейчас враг сосредотачивает основные усилия на: