ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
Минулої доби наші військові знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ворог втратив 234 040 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано;
- танків - 4078 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 7964 (+11) од.;
- артилерійських систем - 4366 (+20) од.;
- РСЗВ - 668 (+7) од.;
- засоби ППО - 413 (+3) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 309 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3685 (+19) од.;
- крилаті ракети - 1271 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6929 (+15) од.;
- спеціальна техніка - 628 (+8) од.;
Фото: ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пише Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на:
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Згідно з даними Інституту вивчення війні (ISW), Збройні сили України наносять удари по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області. Зокрема вони продовжують наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку, щоб зменшити можливості Росії.
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