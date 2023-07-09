ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби наші військові знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ворог втратив 234 040 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано;

танків - 4078 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 7964 (+11) од.;

артилерійських систем - 4366 (+20) од.;

РСЗВ - 668 (+7) од.;

засоби ППО - 413 (+3) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 309 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3685 (+19) од.;

крилаті ракети - 1271 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6929 (+15) од.;

спеціальна техніка - 628 (+8) од.; Фото: ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пише Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на: Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Згідно з даними Інституту вивчення війні (ISW), Збройні сили України наносять удари по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області. Зокрема вони продовжують наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку, щоб зменшити можливості Росії .