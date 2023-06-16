ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад чотири роти росіян і 53 одиниці техніки

Українські військові за добу знищили чотири роти російських окупантів та вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram .

"Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання", - повідомив він.

За словами Тарнавського, втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали більше ніж чотири роти.

До того ж знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки ворога. Зокрема:

12 танків,

шість одиниць БМП,

шість ББМ,

три МТЛБ,

БТР,

гаубиця 2А65 “Мста-Б”,

два безпілотники Zala,

автомобільна техніка.

Також було знищено три місця зберігання боєприпасів росіян.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках. Загалом оборонці просунулися на цих напрямках на 6,5 км.