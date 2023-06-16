ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более четырех рот россиян и 53 единицы техники

Украинские военные за сутки уничтожили четыре роты российских оккупантов и поразили 53 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Силы обороны продолжают выбивать врага с нашей земли. За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневое задание", - сообщил он.

По словам Тарнавского, потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более четырех рот.

К тому же уничтожено и повреждено 53 единицы военной техники врага. В частности:

12 танков,

шесть единиц БМП,

шесть ББМ,

три МТЛБ,

БТР,

гаубица 2А65 "Мста-Б",

два беспилотника Zala,

автомобильная техника.

Также было уничтожено три места хранения боеприпасов россиян.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные за неделю уволили семь населенных пунктов на Донецком и Таврическом направлениях. В целом, защитники продвинулись на этих направлениях на 6,5 км.