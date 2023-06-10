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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад сім рот росіян за добу

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Україна, Субота 10 червня 2023 18:34
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад сім рот росіян за добу Фото: оборонна операція на Таврійському напрямку триває (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Оборонна операція на Таврійському напрямку триває. Сили оборони наносять потужні удари по ворогу, знищуючи його захисні можливості.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1455 вогневих завдання", - повідомив Тарнавський.

За даними командувача, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад сім рот.

Знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника. Зокрема:

  • 19 танків,
  • 5 одиниць БМП,
  • 2 ББМ,
  • БТР,
  • 2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”,
  • самохідна артилерійська установки “Акація”,
  • зенітний ракетний комплекс “Тор”,
  • 4 одиниці БпЛА “Орлан-10”,
  • 4 БпЛА “Zala”,
  • БпЛА “Ланцет”,
  • 4 одиниці САУ 2С7 “Піон”,
  • 2 РЕБ “Житель”,
  • 2 реактивні системи залпового вогню “Ураган”,
  • також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 10 червня, Російська Федерація втратила близько 214 660 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 890 російських солдатів.

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Війна Росії проти України
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