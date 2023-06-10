ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад сім рот росіян за добу

Оборонна операція на Таврійському напрямку триває. Сили оборони наносять потужні удари по ворогу, знищуючи його захисні можливості.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1455 вогневих завдання", - повідомив Тарнавський.

За даними командувача, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад сім рот.

Знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника. Зокрема:

19 танків,

5 одиниць БМП,

2 ББМ,

БТР,

2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”,

самохідна артилерійська установки “Акація”,

зенітний ракетний комплекс “Тор”,

4 одиниці БпЛА “Орлан-10”,

4 БпЛА “Zala”,

БпЛА “Ланцет”,

4 одиниці САУ 2С7 “Піон”,

2 РЕБ “Житель”,

2 реактивні системи залпового вогню “Ураган”,

також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 10 червня, Російська Федерація втратила близько 214 660 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 890 російських солдатів.

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