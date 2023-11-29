ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 600 росіян, також є полонені

Протягом минулої доби, 28 листопада, українські військові знищили 639 російських терористів на Таврійському напрямку. Також четверо окупантів здались у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
Як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку, минулої доби, росіяни значно збільшили активність, зокрема задіюють бронетехніку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.
"Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак", - пише пресслужба.
Мар'їнський напрямок
Військові відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
Шахтарський напрямок
Росіяни безуспішно штурмували південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області.
Запорізький напрямок
Ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили 9 атак противника.
Досягнення наших воїнів
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додає пресслужба.
Втрати ворога протягом доби складають 639 осіб, ще 4 здалися в полон.
Загалом було знищено 48 одиниць військової техніки, зокрема:
"Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 327 580 військових.
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