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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 600 россиян, также есть пленные

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 600 россиян, также есть пленные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 28 ноября, украинские военные уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении, за прошедшие сутки, россияне значительно увеличили активность, в частности задействуют бронетехнику.

В течение суток враг 

  • нанес 17 авиаударов и 4 ракетных удара; 
  • провел 56 боевых столкновений; 
  • совершил 1006 артобстрелов. 

Авдеевское направление 

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. 

"Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 27 атак", - пишет пресс-служба. 

Марьинское направление

Военные отбили 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Россияне безуспешно штурмовали юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области.

Запорожское направление

Враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где наши защитники отбили 9 атак противника.

Достижения наших воинов 

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляет пресс-служба. 

Потери врага в течение суток составляют 639 человек, еще 4 сдались в плен. 

Всего было уничтожено 48 единиц военной техники, в частности: 

  • 4 танка; 
  • 7 ББМ;
  • 4 артиллерийские системы; 
  • 1 СПГ;
  • 22 БпЛА; 
  • 9 автомобилей; 
  • 1 единицу спецтехники; 
  • 1 важный объект врага

"Еще 33 единицы техники врага повреждены", - пишет пресс-служба. 

Потери России в войне 

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 327 580 военных.

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