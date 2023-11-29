ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 600 россиян, также есть пленные

За прошедшие сутки, 28 ноября, украинские военные уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении, за прошедшие сутки, россияне значительно увеличили активность, в частности задействуют бронетехнику.

В течение суток враг

нанес 17 авиаударов и 4 ракетных удара;

провел 56 боевых столкновений;

совершил 1006 артобстрелов.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 27 атак", - пишет пресс-служба.

Марьинское направление

Военные отбили 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Россияне безуспешно штурмовали юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области.

Запорожское направление

Враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где наши защитники отбили 9 атак противника.

Достижения наших воинов

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляет пресс-служба.

Потери врага в течение суток составляют 639 человек, еще 4 сдались в плен.

Всего было уничтожено 48 единиц военной техники, в частности:

4 танка;

7 ББМ;

4 артиллерийские системы;

1 СПГ;

22 БпЛА;

9 автомобилей;

1 единицу спецтехники;

1 важный объект врага

"Еще 33 единицы техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 327 580 военных.