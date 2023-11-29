ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 600 россиян, также есть пленные
За прошедшие сутки, 28 ноября, украинские военные уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.
Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении, за прошедшие сутки, россияне значительно увеличили активность, в частности задействуют бронетехнику.
В течение суток враг
- нанес 17 авиаударов и 4 ракетных удара;
- провел 56 боевых столкновений;
- совершил 1006 артобстрелов.
Авдеевское направление
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.
"Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 27 атак", - пишет пресс-служба.
Марьинское направление
Военные отбили 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Шахтерское направление
Россияне безуспешно штурмовали юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области.
Запорожское направление
Враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где наши защитники отбили 9 атак противника.
Достижения наших воинов
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляет пресс-служба.
Потери врага в течение суток составляют 639 человек, еще 4 сдались в плен.
Всего было уничтожено 48 единиц военной техники, в частности:
- 4 танка;
- 7 ББМ;
- 4 артиллерийские системы;
- 1 СПГ;
- 22 БпЛА;
- 9 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники;
- 1 важный объект врага
"Еще 33 единицы техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 327 580 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.