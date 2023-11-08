ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 500 оккупантов, еще одного взяли в плен

За прошедшие сутки, 10 ноября, украинские воины уничтожили на Таврическом направлении 505 российских оккупантов. Еще один террорист был взят в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

На Таврическом направлении враг:

нанес 18 авиаударов;

провел 40 боевых столкновений;

совершил 1042 артобстрела.

Авдеевское направление

Россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области;

Марьинское направление

Враг безуспешно штурмовал в районе Марьинки Донецкой области, где наши защитники отбили 17 атак.

Шахтерское направление

Россияне вели штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, но успеха не имели.

Запорожское направление

Враг наступательных действий не вел.

Достижения наших воинов

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1488 огневых задач. Потери врага составили 505 человек, еще одного взяли в плен.

Украинские воины уничтожили 19 единиц военной техники, в частности:

7 БММ;

1 артсистему;

2 ПТРК;

3 БпЛА;

5 автомобилей;

1 единицу спецтехники.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери террористов составили 780 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 307 640 военных.

Между тем пограничники показали фотографии сбитых БпЛА антидроновым ружьем.