ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 500 росіян, взяли одного в полон

Протягом минулої доби, 27 жовтня, на Таврійському напрямку наші військові знищили 529 російських терористів. Ще одного окупанта вдалось взяти в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

На Таврійському напрямку терористи:

завдали 4 авіаудари;

провели 47 бойових зіткнень;

здійснили 1014 артобстірли.

"В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", - пише пресслужба.

В районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області наші воїни відбили 15 атак терористів.

Мар'їнський напрямок

Ворог намагався вести штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Наші військові відбили більше 20 атак.

Шахтарський напрямок

Військові відбили усі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Терористи намагались відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших військових

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Втрати ворога склали 529 осіб, зокрема одного вдалось взяти в полон.

Також було знищено 36 одиниць військової техніки терористів, зокрема:

7 танків;

9 ББМ;

1 артилерійська система;

11 БпЛА;

1 одиниця спеціальної техніки;

1 зенітний ракетний комплекс "ТОР".

"Також знищено 1 склад боєприпасів ворога", - додає пресслужба.

Втрати ворога у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували близько 740 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 298 тисяч одиниць особового складу.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, з початку російського наступу на Авдіївку, терористи втратили близько 4 тисяч військових.