ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 500 россиян, взяли одного в плен

За прошедшие сутки, 27 октября, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 529 российских террористов. Еще одного оккупанта удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления.

На Таврическом направлении террористы:

нанесли 4 авиаудара;

провели 47 боевых столкновений;

осуществили 1014 артобстрелов.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери", - пишет пресс-служба.

В районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области наши воины отбили 15 атак террористов.

Марьинское направление

Враг пытался вести штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Наши военные отбили более 20 атак.

Шахтерское направление

Военные отбили все атаки врага неподалеку Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Террористы пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1256 огневых задач. Потери врага составили 529 человек, в том числе одного удалось взять в плен.

Также было уничтожено 36 единиц военной техники террористов, в частности:

7 танков;

9 ББМ;

1 артиллерийская система;

11 БпЛА;

1 единица специальной техники;

1 зенитный ракетный комплекс "ТОР".

"Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба.

Потери врага в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали около 740 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 298 тысяч единиц личного состава.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, с начала российского наступления на Авдеевку террористы потеряли около 4 тысяч военных.