ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 46 единиц техники: какая ситуация

За прошедшие сутки, 21 февраля, украинские воины ликвидировали еще 515 российских террористов на Таврическом направлении, а также уничтожили 46 единиц вражеской техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 37 авиаударов;

провел 42 боевых столкновения;

совершил 1270 артобстрелов. Авдеевское направление Военные отбили 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское. Марьинское направление Силы обороны отбили 14 атак врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Новопавловское направление Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаку противника южнее Золотой Нивы. Запорожское направление Военные отбили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области. Достижения наших воинов ВСУ ликвидировали 515 россиян и уничтожили 46 единиц техники, в частности: 4 танка;

14 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗО;

1 ПТРК;

20 автомобилей. "Также Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 328 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 21 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 407 240 военных.