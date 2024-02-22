ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 46 единиц техники: какая ситуация
За прошедшие сутки, 21 февраля, украинские воины ликвидировали еще 515 российских террористов на Таврическом направлении, а также уничтожили 46 единиц вражеской техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 37 авиаударов;
- провел 42 боевых столкновения;
- совершил 1270 артобстрелов.
Авдеевское направление
Военные отбили 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.
Марьинское направление
Силы обороны отбили 14 атак врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
Новопавловское направление
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаку противника южнее Золотой Нивы.
Запорожское направление
Военные отбили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
ВСУ ликвидировали 515 россиян и уничтожили 46 единиц техники, в частности:
- 4 танка;
- 14 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 ПТРК;
- 20 автомобилей.
"Также Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 328 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 21 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 407 240 военных.
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