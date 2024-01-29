ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили 1070 окупантів, десяток танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ

Понеділок 29 січня 2024 08:07
UA EN RU
ЗСУ знищили 1070 окупантів, десяток танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 28 січня, українські військові ліквідували ще 1070 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 383 180 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 383 180 (+1070) осіб ліквідовано;
  • танків - 6290 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 11696 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 9113 (+16) од.;
  • РСЗВ - 972 (+0) од.;
  • засоби ППО - 660 (+0) од.;
  • літаків - 331 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7049 (+8) од.;
  • крилаті ракети - 1846 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12149 (+46) од.;
  • спеціальна техніка - 1443 (+7) од.

ЗСУ знищили 1070 окупантів, десяток танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 29.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, наші військові відбили 26 атак ворога на Авдіївському напрямку. Зокрема Сили оборони продовжили заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські терористи, ймовірно, окупували Табаївку Харківської області, просунулися на поле на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). ЗСУ тим часом витіснили російські війська з ресторану "Царське полювання" в Авдіївці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЄС може "обвалити" економіку Угорщини, якщо вона не підтримає пакет допомоги Україні, - FT
ЄС може "обвалити" економіку Угорщини, якщо вона не підтримає пакет допомоги Україні, - FT
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії