ЗСУ знищили 1070 окупантів, десяток танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 28 січня, українські військові ліквідували ще 1070 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 383 180 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 383 180 (+1070) осіб ліквідовано;

танків - 6290 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 11696 (+25) од.;

артилерійських систем - 9113 (+16) од.;

РСЗВ - 972 (+0) од.;

засоби ППО - 660 (+0) од.;

літаків - 331 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7049 (+8) од.;

крилаті ракети - 1846 (+1) од.;

кораблі/катери - 23 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12149 (+46) од.;

спеціальна техніка - 1443 (+7) од. Фото: втрати ворога станом на 29.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пише Генеральний штаб ЗСУ, наші військові відбили 26 атак ворога на Авдіївському напрямку. Зокрема Сили оборони продовжили заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські терористи, ймовірно, окупували Табаївку Харківської області, просунулися на поле на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). ЗСУ тим часом витіснили російські війська з ресторану "Царське полювання" в Авдіївці.