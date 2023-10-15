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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 34 одиниці техніки та взяли у полон росіян

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 34 одиниці техніки та взяли у полон росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 14 жовтня, українські воїни виконали 1607 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Військові знищили 644 росіян й 6 взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом минулої доби росіяни: 

  • завдали 28 авіаційних ударів й 3 ракетних удари; 
  • провели 34 бойових зіткнення; 
  • здійснили 898 артилерійських обстрілів. 

Авдіївський напрямок 

Росіяни не полишають спроб прорвати оборону, але безуспішно. Наші воїни відбили близько 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

Мар'їнський напрямок 

Наші воїни відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

Шахтарський напрямок 

Росіяни не вели штурмових дій. 

Запорізький напрямок 

Ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного та Вербового.

Досягнення наших воїнів 

Протягом доби воїни виконали 1607 вогневих завдань. Втрати ворога склали 644 особи, 6 здались в полон. Також було знищено 34 одиниці військової техніки противника, зокрема: 

  • 3 танки;
  • 11 ББМ;
  • 5 артилерійських систем, серед яких - 1 самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" та 1 причіпна гармата 2А36 "Гіацинт-Б";
  • 1 засіб ППО;
  • 4 БпЛА;
  • 8 автомобілів.

"Також знищено 3 склади боєприпасів ворога", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби, наші воїни знищили ще 880 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 287 770 одиниць особового складу.

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