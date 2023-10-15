ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы техники и взяли в плен россиян

За прошедшие сутки россияне:

нанесли 28 авиационных ударов и 3 ракетных удара;

провели 34 боевых столкновения;

совершили 898 артиллерийских обстрелов.

Авдеевское направление

Россияне не оставляют попыток прорвать оборону, но безуспешно. Наши воины отбили около 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление

Наши воины отбили около 10 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

Шахтерское направление

Россияне не вели штурмовых действий.

Запорожское направление

Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботино и Вербового.

Достижения наших воинов

В течение суток воины выполнили 1607 огневых задач. Потери врага составили 644 человека, 6 сдались в плен. Также было уничтожено 34 единицы военной техники противника, в частности:

3 танка;

11 ББМ;

5 артиллерийских систем, среди которых - 1 самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" и 1 прицепная пушка 2А36 "Гиацинт-Б";

1 средство ПВО;

4 БпЛА;

8 автомобилей.

"Также уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, наши воины уничтожили еще 880 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял около 287 770 единиц личного состава.