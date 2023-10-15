ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы техники и взяли в плен россиян

За прошедшие сутки, 14 октября, украинские воины выполнили 1607 огневых задач на Таврическом направлении. Военные уничтожили 644 россиянина и 6 взяли в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного центра Сил обороны Таврического направления.
За прошедшие сутки россияне:
Авдеевское направление
Россияне не оставляют попыток прорвать оборону, но безуспешно. Наши воины отбили около 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.
Марьинское направление
Наши воины отбили около 10 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.
Шахтерское направление
Россияне не вели штурмовых действий.
Запорожское направление
Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботино и Вербового.
Достижения наших воинов
В течение суток воины выполнили 1607 огневых задач. Потери врага составили 644 человека, 6 сдались в плен. Также было уничтожено 34 единицы военной техники противника, в частности:
"Также уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, наши воины уничтожили еще 880 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял около 287 770 единиц личного состава.
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