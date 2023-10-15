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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы техники и взяли в плен россиян

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы техники и взяли в плен россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 14 октября, украинские воины выполнили 1607 огневых задач на Таврическом направлении. Военные уничтожили 644 россиянина и 6 взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного центра Сил обороны Таврического направления.

За прошедшие сутки россияне: 

  • нанесли 28 авиационных ударов и 3 ракетных удара; 
  • провели 34 боевых столкновения; 
  • совершили 898 артиллерийских обстрелов. 

Авдеевское направление 

Россияне не оставляют попыток прорвать оборону, но безуспешно. Наши воины отбили около 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление 

Наши воины отбили около 10 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

Шахтерское направление 

Россияне не вели штурмовых действий. 

Запорожское направление 

Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботино и Вербового.

Достижения наших воинов 

В течение суток воины выполнили 1607 огневых задач. Потери врага составили 644 человека, 6 сдались в плен. Также было уничтожено 34 единицы военной техники противника, в частности: 

  • 3 танка;
  • 11 ББМ;
  • 5 артиллерийских систем, среди которых - 1 самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" и 1 прицепная пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
  • 1 средство ПВО;
  • 4 БпЛА;
  • 8 автомобилей.

"Также уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, наши воины уничтожили еще 880 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял около 287 770 единиц личного состава.

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