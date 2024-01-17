ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 29 одиниць техніки, ворог продовжує піхотні атаки

Протягом минулої доби, 16 січня, на Таврійському напрямку наші воїни знищили 29 одиниць техніки ворога. Росіяни продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 23 авіаційних удари;

провів 53 бойових зіткнення;

здійснив 702 артобстріли.

"Окупанти продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації", - розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Наші воїни продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших військових

Втрати ворога протягом доби склали 368 осіб. Також наші воїни знищили 29 одиниць техніки росіян, зокрема:

5 танків;

5 ББМ;

4 артсистеми;

8 БпЛА;

5 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 січня, українські воїни ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 372 820 військових.

Також на підступах до Авдіївки військові Сил спеціальних операцій відпрацювали мінометом по групі росіян, які вночі висунулись для штурму позицій. Зокрема показали відео роботи на фронті.