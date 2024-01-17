ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 29 единиц техники, враг продолжает пехотные атаки

За прошедшие сутки, 16 января, на Таврическом направлении наши воины уничтожили 29 единиц техники врага. Россияне продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

нанес 23 авиационных удара;

провел 53 боевых столкновения;

совершил 702 артобстрела.

"Оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Авдеевское направление

Силы обороны отразили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Наши воины продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

ВСУ отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага за сутки составили 368 человек. Также наши воины уничтожили 29 единиц техники россиян, в том числе:

5 танков;

5 ББМ;

4 артсистемы;

8 БпЛА;

5 автомобилей;

2 единицы специальной техники.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 января, украинские воины ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 372 820 военных.

Также на подступах к Авдеевке военные Сил специальных операций отработали минометом по группе россиян, которые ночью выдвинулись для штурма позиций. В частности показали видео работы на фронте.