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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 25 единиц техники врага и почти 140 дронов

Воскресенье 11 февраля 2024 11:00
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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 25 единиц техники врага и почти 140 дронов Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 25 единиц техники врага и почти 140 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 10 февраля, украинские воины ликвидировали еще 458 российских террористов на Таврическом направлении. Также были уничтожены 25 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 25 авиаударов и 2 ракетных удара;
  • провел 57 боевых столкновений;
  • совершил 663 артобстрела.

Таврическое направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 19 атак.

Шахтерское направление

Военные отбили 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Запорожское направление

ВСУ отбили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери россиян в живой силе составили 458 человек. Было уничтожено 25 единиц техники врага, в частности:

  • 9 танков;
  • 11 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 2 автомобиля;
  • 1 единицу специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 февраля, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 200 военных.

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