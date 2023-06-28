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ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили майже три ворожі роти

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Середа 28 червня 2023 13:53
ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили майже три ворожі роти Фото: українські військові (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби українські воїни виконали 1222 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили майже три роти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

"На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках", - пише пресслужба.

На Авдіївському напрямку: росіяни завдали авіаудару по околицях Авдіївки та обстріляли з артилерії понад 20 населених пунктів, зокрема: Керамик, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське, Невельське.

На Мар’їнському напрямку: ворог спробував наступати в околицях Мар'їнки та Поб'єди. Без успіху. Також завдано авіуадуру поблизу Мар'їнки та Красногорівки. Водночас окупанти обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів.

Протягом доби росіяни:

  • 21 раз атакували позиції наших воїнів;
  • здійснили 477 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - додає пресслужба.

Зокрема:

  • втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти;
  • знищено 21 одиницю озброєння та військової техніки росіян.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, наразі ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Тим часом станом на 28 червня, втрати російської армії з початку вторгнення складають 227 100 військових.

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