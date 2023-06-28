ВСУ на Таврическом направлении в течение суток уничтожили почти три вражеские роты

В течение суток украинские воины выполнили 1222 огневых задания на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили почти три роты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

"На Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также отмечается ведением активной обороны на Новопавловском, Времовском и Ореховском направлениях", - пишет пресс-служба.

На Авдеевском направлении: россияне нанесли авиаудар по окрестностям Авдеевки и обстреляли из артиллерии более 20 населенных пунктов, в частности: Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское, Невельское.

На Марьинском направлении: враг попытался наступать в окрестностях Марьинки и Побьеда. Без успеха. Также нанесен авиаудар вблизи Марьинки и Красногоровки. В то же время оккупанты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов.

В течение суток россияне:

21 раз атаковали позиции наших воинов;

осуществили 477 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1222 огневых задания. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее", - добавляет пресс-служба.

В частности:

потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты;

уничтожено 21 единицу вооружения и военной техники россиян.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, враг сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Между тем, по состоянию на 28 июня, потери российской армии с начала вторжения составляют 227 100 военных.