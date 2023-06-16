ЗСУ на Таврійському напрямку просунулись до 1 кілометра в бік ворога

"Сили оборони Таврійського напрямку продовжують наступальні дії, в результаті яких закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, це стосується: Мелітопольського, Бердянського та Маріупольського напрямків. Тут відбуваються наші контратаки і робота на флангах контратак на окремих ділянках фронту. Це зумовлює просування від 200 метрів до 1 кілометра в бік противника", - розповів речник.

Як відзначив Шершень, на Таврійському напрямку ворог побудував оборонні інженерні загородження, у зв'язку з чим звільнення кожного метру землі дається для наших героїв з великими труднощами.

Російські військові на півдні України, за словами речника, чинять сильний опір й подекуди на окремих відтинках першої лінії підтягують резерви з другої лінії оборони.

Контрнаступ Збройних сил України

Станом на ранок 13 червня наші воїни звільнили від ворога сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Ненудне;

Сторожове;

Макарівка;

Благодатне.

Як розповідав Інститут вивчення війни, українські воїни вже досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків. Це, зі свого боку, створює умови для ширших цілей наступу.