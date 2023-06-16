RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на Таврическом направлении продвинулись до 1 километра в сторону врага

Фото: ВСУ на Таврическом направлении продвинулись до 1 километра в сторону врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные продолжают наступательные действия в Таврическом направлении. Благодаря контратаки и работе на флангах воинам удалось продвинуться от 200 метров до 1 километра в сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня.

"Силы обороны Таврического направления продолжают наступательные действия, в результате которых закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, это касается: Мелитопольского, Бердянского и Мариупольского направлений. Здесь происходят наши контратаки и работа на флангах контратак на отдельных участках фронта. Это приводит к продвижению от 200 метров до 1 километра в сторону противника", - рассказал спикер.

Как отметил Шершень, на Таврическом направлении враг построил оборонительные инженерные заграждения, в связи с чем освобождение каждого метра земли дается для наших героев с большим трудом.

Российские военные на юге Украины, по словам спикера, оказывают сильное сопротивление и иногда на отдельных отрезках первой линии подтягивают резервы со второй линии обороны.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

На утро 13 июня наши воины освободили от врага семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное.

Как рассказывал Институт изучения войны, украинские воины уже добились успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений. Это, со своей стороны, создает условия для более широких целей наступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрнаступление ВСУВСУ