ВСУ на Таврическом направлении продвинулись до 1 километра в сторону врага

"Силы обороны Таврического направления продолжают наступательные действия, в результате которых закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, это касается: Мелитопольского, Бердянского и Мариупольского направлений. Здесь происходят наши контратаки и работа на флангах контратак на отдельных участках фронта. Это приводит к продвижению от 200 метров до 1 километра в сторону противника", - рассказал спикер.

Как отметил Шершень, на Таврическом направлении враг построил оборонительные инженерные заграждения, в связи с чем освобождение каждого метра земли дается для наших героев с большим трудом.

Российские военные на юге Украины, по словам спикера, оказывают сильное сопротивление и иногда на отдельных отрезках первой линии подтягивают резервы со второй линии обороны.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

На утро 13 июня наши воины освободили от врага семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное.

Как рассказывал Институт изучения войны, украинские воины уже добились успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений. Это, со своей стороны, создает условия для более широких целей наступления.