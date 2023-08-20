ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад 200 росіян і 27 одиниць техніки

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Українські військові за добу виконали понад тисячу вогневих завдань.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів", - повідомив він.
За словами Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153).
Українські військові знищили 27 одиниць військової техніки росіян. Зокрема:
Також Сили оборони знищили шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт.
Ситуація на фронті
Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни ймовірно просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема військові продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Згідно з даними DeepStateMap, Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.