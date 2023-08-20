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ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более 200 россиян и 27 единиц техники

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Украинские военные за сутки выполнили более тысячи огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов", - сообщил он.

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153).

Украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники россиян. В частности:

  • шесть танков,
  • шесть ББМ,
  • восемь артиллерийских систем и минометов,
  • один РСЗО,
  • один ПТРК,
  • один СПГ,
  • один БПЛА,
  • две единицы автомобильной техники,
  • одну единицу специальной техники.

Также Силы обороны уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны, украинские воины, вероятно, продвинулись на линии Авдеевка-Донецк. В частности, военные продолжили создавать плацдарм для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Согласно данным DeepStateMap, Силы обороны продолжают продвигаться в районе поселка Роботино Запорожской области.

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