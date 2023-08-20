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ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад 200 росіян і 27 одиниць техніки

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Неділя 20 серпня 2023 18:33
ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад 200 росіян і 27 одиниць техніки Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Українські військові за добу виконали понад тисячу вогневих завдань.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів", - повідомив він.

За словами Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153).

Українські військові знищили 27 одиниць військової техніки росіян. Зокрема:

  • шість танків,
  • шість ББМ,
  • вісім артилерійських систем та мінометів,
  • один РСЗВ,
  • один ПТРК,
  • один СПГ,
  • один БпЛА,
  • дві одиниці автомобільної техніки,
  • одну одиницю спеціальної техніки.

Також Сили оборони знищили шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни ймовірно просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема військові продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Згідно з даними DeepStateMap, Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області.

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