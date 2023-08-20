ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад 200 росіян і 27 одиниць техніки

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Українські військові за добу виконали понад тисячу вогневих завдань.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів", - повідомив він.

За словами Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153).

Українські військові знищили 27 одиниць військової техніки росіян. Зокрема:

шість танків,

шість ББМ,

вісім артилерійських систем та мінометів,

один РСЗВ,

один ПТРК,

один СПГ,

один БпЛА,

дві одиниці автомобільної техніки,

одну одиницю спеціальної техніки.

Також Сили оборони знищили шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни ймовірно просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема військові продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Згідно з даними DeepStateMap, Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області.

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