ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более 200 россиян и 27 единиц техники
Силы обороны на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Украинские военные за сутки выполнили более тысячи огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.
"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов", - сообщил он.
По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153).
Украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники россиян. В частности:
- шесть танков,
- шесть ББМ,
- восемь артиллерийских систем и минометов,
- один РСЗО,
- один ПТРК,
- один СПГ,
- один БПЛА,
- две единицы автомобильной техники,
- одну единицу специальной техники.
Также Силы обороны уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.
Ситуация на фронте
Как пишет Институт изучения войны, украинские воины, вероятно, продвинулись на линии Авдеевка-Донецк. В частности, военные продолжили создавать плацдарм для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Согласно данным DeepStateMap, Силы обороны продолжают продвигаться в районе поселка Роботино Запорожской области.
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