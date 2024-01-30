ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували 371 росіянина та 40 одиниць техніки

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворога:
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.
Шахтарський напрямок
Військовими відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Втрати ворога у живій силі склали 371 особу. Також ЗСУ знищили 40 одиниць ворожої техніки, зокрема:
"Нейтралізовано або знищено 235 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 384 140 військових.
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