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ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували 371 росіянина та 40 одиниць техніки

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували 371 росіянина та 40 одиниць техніки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворога: 

  • завдав 37 авіаударів;
  • 2 ракетних удари;
  • провів 36 бойових зіткнень;
  • здійснив 1073 артобстріли.

Авдіївський напрямок 

Сили оборони відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок 

ЗСУ продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

Шахтарський напрямок 

Військовими відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

Втрати ворога у живій силі склали 371 особу. Також ЗСУ знищили 40 одиниць ворожої техніки, зокрема: 

  • 5 танків;
  • 13 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 2 засоби ППО;
  • 8 автомобілів;
  • 1 одиницю спеціальної техніки.

"Нейтралізовано або знищено 235 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 384 140 військових.

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