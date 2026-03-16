У ЗСУ створюють спецгрупу для аналізу втрат: які зміни чекають на армію найближчим часом

У Генштабі наголошують, що комплексний підхід до безпеки воїнів уже продемонстрував перші результати, дозволивши суттєво зменшити показники втрат протягом минулого року.

Три вектори безпеки воїнів

Програма реалізується за ключовими напрямами, які безпосередньо впливають на виживання особового складу на полі бою:

якісна підготовка - вдосконалення навчання українських захисників перед виходом на бойові завдання;

медична допомога - покращення надання допомоги на всіх етапах евакуації та лікування;

технологізація - впровадження сучасних засобів ведення війни, що мінімізують ризики для людей.

Завдяки цим заходам рівень втрат у 2025 році вдалося знизити до 13% за різними типами. Водночас у командуванні наголошують, що збереження життів підлеглих тепер є ключовим показником відповідальності та професіоналізму військових командирів.

Науковий підхід до мінімізації втрат

Для системного розв’язання проблеми безпеки на базі Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ створюється міжвідомча робоча група. Її завданням стане всебічне вивчення природи бойових і небойових втрат.

Зокрема, науковці та практики аналізуватимуть вплив тактичних рішень, систем управління та психологічних факторів на рівень безпеки. На основі цих даних будуть сформовані науково обґрунтовані рекомендації та створена система моніторингу ефективності заходів.

Залучення фахівців та інтеграція стратегії

До роботи групи планують долучити фахівців із різних галузей: військової науки, медицини, психології та технологій. Важливим аспектом стане участь практиків із реальним бойовим досвідом.

Головна мета сьогодні - повністю інтегрувати стратегію збереження життів у кожен етап військового управління, щоб будь-яке тактичне рішення чи впроваджена технологія працювали на успіх операції за умови мінімальних втрат особового складу.