В ВСУ создают спецгруппу для анализа потерь: какие изменения ждут армию в ближайшее время

17:20 16.03.2026 Пн
2 мин
В Генштабе рассказали, как планируют минимизировать риски для людей
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В ВСУ активно работают над сохранением жизней военнослужащих (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Вооруженных Силах Украины продолжается реализация масштабной программы "Сохранение жизни военнослужащих", которая была начата в 2024 году.

В Генштабе отмечают, что комплексный подход к безопасности воинов уже продемонстрировал первые результаты, позволив существенно уменьшить показатели потерь в течение прошлого года.

Три вектора безопасности воинов

Программа реализуется по ключевым направлениям, которые непосредственно влияют на выживание личного состава на поле боя:

  • качественная подготовка - совершенствование обучения украинских защитников перед выходом на боевые задачи;
  • медицинская помощь - улучшение оказания помощи на всех этапах эвакуации и лечения;
  • технологизация - внедрение современных средств ведения войны, минимизирующих риски для людей.

Благодаря этим мерам уровень потерь в 2025 году удалось снизить до 13% по разным типам. В то же время в командовании отмечают, что сохранение жизней подчиненных теперь является ключевым показателем ответственности и профессионализма военных командиров.

Научный подход к минимизации потерь

Для системного решения проблемы безопасности на базе Центрального научно-исследовательского института ВСУ создается межведомственная рабочая группа. Ее задачей станет всестороннее изучение природы боевых и небоевых потерь.

В частности, ученые и практики будут анализировать влияние тактических решений, систем управления и психологических факторов на уровень безопасности. На основе этих данных будут сформированы научно обоснованные рекомендации и создана система мониторинга эффективности мероприятий.

Привлечение специалистов и интеграция стратегии

К работе группы планируют привлечь специалистов из разных областей: военной науки, медицины, психологии и технологий. Важным аспектом станет участие практиков с реальным боевым опытом.

Главная цель сегодня - полностью интегрировать стратегию сохранения жизней в каждый этап военного управления, чтобы любое тактическое решение или внедренная технология работали на успех операции при условии минимальных потерь личного состава.

Напомним, украинцы в возрасте от 60 лет могут добровольно заключить контракт на военную службу сроком на один год. Для этого нужно пройти медкомиссию, а также предусмотрен испытательный срок продолжительностью шесть месяцев.

РБК-Украина также писало, что система рекрутинга позволяет украинцам самостоятельно выбирать подразделение и военную специальность, которая соответствует их навыкам. Чаще всего кандидаты выбирают операторов и пилотов беспилотников, водителей, специалистов радиоэлектронной борьбы, командиров подразделений и технических специалистов.

Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеВоенный