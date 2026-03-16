У ЗСУ створюють спецгрупу для аналізу втрат: які зміни чекають на армію найближчим часом

17:20 16.03.2026 Пн
У Генштабі розповіли, як планують мінімізувати ризики для людей
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У ЗСУ активно працюють над збереженням життів військовослужбовців (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Збройних Силах України продовжується реалізація масштабної програми "Збереження життя військовослужбовців", яку було розпочато у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Читайте також: Шлях від рекрута до воїна: скільки сьогодні триває БЗВП і з чого складається програма

У Генштабі наголошують, що комплексний підхід до безпеки воїнів уже продемонстрував перші результати, дозволивши суттєво зменшити показники втрат протягом минулого року.

Три вектори безпеки воїнів

Програма реалізується за ключовими напрямами, які безпосередньо впливають на виживання особового складу на полі бою:

  • якісна підготовка - вдосконалення навчання українських захисників перед виходом на бойові завдання;
  • медична допомога - покращення надання допомоги на всіх етапах евакуації та лікування;
  • технологізація - впровадження сучасних засобів ведення війни, що мінімізують ризики для людей.

Завдяки цим заходам рівень втрат у 2025 році вдалося знизити до 13% за різними типами. Водночас у командуванні наголошують, що збереження життів підлеглих тепер є ключовим показником відповідальності та професіоналізму військових командирів.

Науковий підхід до мінімізації втрат

Для системного розв’язання проблеми безпеки на базі Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ створюється міжвідомча робоча група. Її завданням стане всебічне вивчення природи бойових і небойових втрат.

Зокрема, науковці та практики аналізуватимуть вплив тактичних рішень, систем управління та психологічних факторів на рівень безпеки. На основі цих даних будуть сформовані науково обґрунтовані рекомендації та створена система моніторингу ефективності заходів.

Залучення фахівців та інтеграція стратегії

До роботи групи планують долучити фахівців із різних галузей: військової науки, медицини, психології та технологій. Важливим аспектом стане участь практиків із реальним бойовим досвідом.

Головна мета сьогодні - повністю інтегрувати стратегію збереження життів у кожен етап військового управління, щоб будь-яке тактичне рішення чи впроваджена технологія працювали на успіх операції за умови мінімальних втрат особового складу.

Нагадаємо, українці віком від 60 років можуть добровільно укласти контракт на військову службу строком на один рік. Для цього потрібно пройти медкомісію, а також передбачений випробувальний термін тривалістю шість місяців.

РБК-Україна також писало, що система рекрутингу дозволяє українцям самостійно обирати підрозділ і військову спеціальність, яка відповідає їхнім навичкам. Найчастіше кандидати обирають операторів і пілотів безпілотників, водіїв, фахівців радіоелектронної боротьби, командирів підрозділів і технічних спеціалістів.

Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою