Для ЗСУ створять курси з вивчення української мови

За його словами, він отримує скарги від військових щодо недотримання мовного закону як у Києві, так і в багатьох регіонах України.

Окрім того Кремінь розповів, що в Україні планують створити мовні курси для військовослужбовців.

"Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі і в інших військових формуваннях", - зазначив Кремінь.

Мовне питання у ЗСУ

Зокрема, про важливість мовного питання в цивільному житті зазначають українські захисники. Так, військовий ЗСУ Павло Вишебаба зауважив, що опанувати державну мову може бути складно та витратно по часу, однак цей процес необхідний для масштабних змін в українському суспільстві.

При цьому в Україні в рамках програми з підвищення рівня володіння іноземними мовами військовослужбовцями ЗСУ мають намір навчити бійців вільно розмовляти англійською до 2025 року.

А наприкінці червня 2023 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.