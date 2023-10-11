ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні хочуть до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською

Середа 11 жовтня 2023 13:39
UA EN RU
В Україні хочуть до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською Фото: українських військових планують навчити вільному володінню англійською мовою (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

В Україні в рамках програми з підвищення рівня володіння іноземними мовами військовослужбовцями ЗСУ мають намір навчити бійців вільно розмовляти англійською до 2025 року.

Про це заявив директор заступника начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль, передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

За словами офіцера, з цією метою Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом внесли низку коректив у Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ.

"Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою", - розповів він.

Також Коваль зазначив, що одним із пріоритетів у рамках програми є перехід на викладання у військових вищих навчальних закладах англійською мовою.

Так, у вишах реалізується низка інноваційних освітніх проектів у рамках переходу на стандарти НАТО "з урахуванням поточних потреб" в умовах відбиття широкомасштабної військової агресії РФ, додав генерал-майор.

Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін найкращих військових практиків, а також науковців для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності, пояснив Коваль.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати