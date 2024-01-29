Для ВСУ создадут курсы по изучению украинского языка

По его словам, он получает жалобы от военных по поводу несоблюдения языкового закона как в Киеве, так и во многих регионах Украины.

Кроме того, Кремень рассказал, что в Украине планируют создать языковые курсы для военнослужащих.

"В то же время договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду рады содействовать и в вопросах создания такой сети и в других военных формированиях", - отметил Кремень.

Языковой вопрос в ВСУ

В частности, о важности языкового вопроса в гражданской жизни отмечают украинские защитники. Так, военный ВСУ Павел Вышебаба отметил, что овладеть государственным языком может быть сложно и затратно по времени, однако этот процесс необходим для масштабных изменений в украинском обществе.

При этом в Украине в рамках программы по повышению уровня владения иностранными языками военнослужащими ВСУ намерены научить бойцов свободно разговаривать на английском языке до 2025 года.

А в конце июня 2023 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.