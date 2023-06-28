Англійська мова в Україні отримає новий статус: законопроект Зеленського вже в Раді

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект "Про застосування англійської мови в України", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на проект № 9432 .

Документом пропонується визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Проект унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Обґрунтування законопроекту

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, нині англійська мова є офіційною де-юре у 58 із 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій (Бангладеш, Кіпр, Ізраїль, Йорданія, Малайзія, Мальдіви, Шри-Ланка, ОАЕ). Вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй, а також офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

"Англійська мова - мова міжнародних конференцій та спортивних змагань, мова комунікації міжнародного наукового товариства та лідер серед мов в інтернеті. Наразі понад 1,5 млрд людей вивчають англійську мову у світі", - йдеться в документі.

Євроінтеграційні прагнення України визначають, зокрема, і визнання європейських стандартів у сфері мовної політики, зазначається в пояснювальній записці. Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською. Згідно з даними за 2021 рік щорічного дослідження EF English Proficiency Index щодо визначення рівня володіння англійською мовою в різних країнах світу, Україна належить до країн із середнім рівнем володіння англійською мовою та займає 40-ву позицію в рейтингу із 112 країн світу.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні - це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", - йдеться в документі.

Особи, які зобов'язані володіти англійською мовою

Вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою встановлюються до осіб, які претендують на зайняття посад:

державної служби категорії "А"; державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України; голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників; військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України; поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України; прокурорів; у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України; керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Вимога щодо володіння англійською мовою може встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.