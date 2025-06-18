ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Росія масовано атакувала по всій лінії фронту та завдала нищівних авіаударів по кількох областях.

Масштаби ударів

Противник випустив 33 ракети та завдав 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіабомб. Для ураження об'єктів застосовано також 3600 дронів-камікадзе та здійснено понад 6116 обстрілів із різних типів озброєння. Зокрема 72 обстріли були здійснені з РСЗВ.

Під авіаударами опинилися населені пункти:

у Харківській області - Охрімівка, Потихонове;

- Охрімівка, Потихонове; у Донецькій області - Полтавка, Коптєве, Разіне, Мирноград, Новоторецьке, Сухий Яр;

- Полтавка, Коптєве, Разіне, Мирноград, Новоторецьке, Сухий Яр; у Запорізькій області - Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Успенівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Кам’янське.

У відповідь українські сили оборони завдали ударів по 28 районах зосередження живої сили й техніки ворога, знищили 10 артилерійських систем, засіб ППО, радіолокаційну станцію, 5 пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів і 2 інші важливі об’єкти.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. ЗСУ відбили 28 штурмів, ворог завдав 6 авіаударів (11 керованих бомб), здійснив 215 обстрілів, зокрема 4 з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Ворог тричі атакував позиції біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького.

Куп’янський напрямок. Окупанти здійснили одну невдалу атаку поблизу Степової Новоселівки.

Лиманський напрямок. Ворог провів 16 штурмових атак у районах Липового, Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового, Серебрянського лісу.

Сіверський напрямок. Три атаки в бік Серебрянки.

Краматорський напрямок. Зафіксовано 11 боєзіткнень у напрямку Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

Торецький напрямок. Противник атакував 16 разів поблизу Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки та Русиного Яру.

Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка фронту: ЗСУ відбили 57 атак поблизу Коптєвого, Полтавки, Малинівки, Мирного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Удачного, Муравки, Горіхового, Новопавлівки та Олексіївки.

Новопавлівський напрямок. Ворог здійснив 22 штурми у районах Одрадного, Вільного Поля, Багатиря, Комара, а також у напрямку Запоріжжя, Мирного та Шевченка.

Гуляйпільський напрямок. Відбито 2 атаки поблизу Малинівки.

Оріхівський напрямок. Бойових зіткнень не зафіксовано.

Придніпровський напрямок. Окупанти намагалися прорватися в районі Антонівського моста, але були зупинені - 2 спроби атаки відбиті.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.