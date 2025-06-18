ВСУ сдерживают штурмы РФ на десятках направлений: сводка Генштаба за сутки

Россия массированно атаковала по всей линии фронта и нанесла сокрушительные авиаудары по нескольким областям.

Масштабы ударов

Противник выпустил 33 ракеты и нанес 45 авиационных ударов, сбросив 79 управляемых авиабомб. Для поражения объектов применены также 3600 дронов-камикадзе и осуществлено более 6116 обстрелов из различных типов вооружения. В частности 72 обстрела были осуществлены из РСЗО.

Под авиаударами оказались населенные пункты:

в Харьковской области - Охримовка, Потихоново;

- Охримовка, Потихоново; в Донецкой области - Полтавка, Коптево, Разино, Мирноград, Новоторецкое, Сухой Яр;

- Полтавка, Коптево, Разино, Мирноград, Новоторецкое, Сухой Яр; в Запорожской области - Ольговское, Полтавка, Малиновка, Успеновка, Новоандреевка, Гуляйполе, Каменское.

В ответ украинские силы обороны нанесли удары по 28 районам сосредоточения живой силы и техники врага, уничтожили 10 артиллерийских систем, средство ПВО, радиолокационную станцию, 5 пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и 2 других важных объекта.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. ВСУ отбили 28 штурмов, враг нанес 6 авиаударов (11 управляемых бомб), совершил 215 обстрелов, в том числе 4 из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Враг трижды атаковал позиции возле Волчанска, Каменки и Довгенького.

Купянское направление. Оккупанты совершили одну неудачную атаку вблизи Степной Новоселовки.

Лиманское направление. 16 штурмовых атак враг провел в районах Липового, Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголово, Серебрянского леса.

Северское направление. Три атаки в сторону Серебрянки.

Краматорское направление. 11 боестолкновений зафиксировано в направлении Маркового, Предтечино, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

Торецкое направление. 16 раз противник атаковал вблизи Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново, Яблоновки, Степановки и Русиного Яра.

Покровское направление. Самый горячий участок фронта: ВСУ отбили 57 атак вблизи Коптевого, Полтавки, Малиновки, Мирного, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Удачного, Муравки, Орехового, Новопавловки и Алексеевки.

Новопавловское направление. Враг совершил 22 штурма в районах Одрадного, Свободного Поля, Богатыря, Комара, а также в направлении Запорожья, Мирного и Шевченко.

Гуляйпольское направление. 2 атаки вблизи Малиновки были отражены.

Ореховское направление. Боевых столкновений не зафиксировано.

Приднепровское направление. Оккупанты пытались прорваться в районе Антоновского моста, но были остановлены - 2 попытки атаки отбиты.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.