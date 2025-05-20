ЗСУ стримують штурми під Костянтинополем: ворог має перевагу в чисельності

За даними ОСУВ, на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Багатиря.

"Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога", - сказано у повідомленні.

Що відомо про напрямок

На початку травня Генштаб повідомив, що ворог активною наступає на кількох напрямках - один з них Новопавлівський. Там ворожі підрозділи 30 разів атакували позиції українських військ.

Також ми писали, що українські бійці дали відсіч російському наступу на Новопавлівському напрямку фронту. За даними Сухопутних військ ЗСУ, ворожий наступ зупинили бійці Окремої президентської бригади та 31 окремої механізованої бригади (ОМБр).

Окрім цього раніше на Новопавлівському напрямку противник вирішив скористатися несприятливими погодними умовами. На прорив оборонних укріплень ЗСУ ворог висунувся у складі трьох БМП з піхотою та купою мотоциклів.