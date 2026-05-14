ЗСУ стали найпотужнішою армією Європи, - Рубіо

Чому українська армія стала найсильнішою

За словами держсекретаря, Україна володіє найбільш боєздатними збройними силами на континенті.

Він підкреслив, що такий статус став результатом поєднання двох ключових факторів - колосального досвіду реальних бойових дій та системної військової допомоги від партнерів.

"Варто чітко зазначити, що Збройні сили України наразі є найсильнішими та найпотужнішими в усій Європі - звісно, значною мірою завдяки отриманій допомозі, але також і завдяки набутому бойовому досвіду", - наголосив Рубіо.

Втрати Росії та динаміка війни

Рубіо вказав на суттєву різницю у втратах особового складу між країнами.

За його даними, щомісяця Росія втрачає від 15 до 20 тисяч солдатів загиблими. Це уп'ятеро перевищує показники української сторони.

Держсекретар також назвав загальні людські та економічні наслідки війни колосальними для обох держав.

Водночас він визнав, що зараз спостерігається сповільнення переговорного процесу. На думку посадовця, це пов'язано з тим, що і Київ, і Москва наразі зберігають оптимізм щодо своїх подальших успіхів на полі бою.

Очікування щодо переговорів

Попри поточну паузу в дипломатії, Вашингтон розраховує на відновлення діалогу.

Марко Рубіо висловив сподівання, що незабаром настане момент, коли сторони будуть готові знову сісти за стіл переговорів.