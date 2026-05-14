ВСУ стали самой мощной армией Европы, - Рубио

Вооруженные силы Украины стали самой мощной армией в Европе благодаря боевому опыту и западной поддержке, несмотря на значительное преимущество РФ в ресурсах.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.
По словам госсекретаря, Украина обладает наиболее боеспособными вооруженными силами на континенте.
Он подчеркнул, что такой статус стал результатом сочетания двух ключевых факторов - колоссального опыта реальных боевых действий и системной военной помощи от партнеров.
"Стоит четко отметить, что Вооруженные силы Украины сейчас являются самыми сильными и мощными во всей Европе - конечно, в значительной степени благодаря полученной помощи, но также и благодаря приобретенному боевому опыту", - подчеркнул Рубио.
Рубио указал на существенную разницу в потерях личного состава между странами.
По его данным, ежемесячно Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат погибшими. Это в пять раз превышает показатели украинской стороны.
Госсекретарь также назвал общие человеческие и экономические последствия войны колоссальными для обоих государств.
В то же время он признал, что сейчас наблюдается замедление переговорного процесса. По мнению чиновника, это связано с тем, что и Киев, и Москва пока сохраняют оптимизм относительно своих дальнейших успехов на поле боя.
Несмотря на текущую паузу в дипломатии, Вашингтон рассчитывает на возобновление диалога.
Марко Рубио выразил надежду, что вскоре наступит момент, когда стороны будут готовы снова сесть за стол переговоров.
Напомним, недавно стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность налаживания прямого канала переговоров с Кремлем. В Брюсселе стремятся избежать изоляции от мирного процесса, который сейчас пытаются возглавить Соединенные Штаты.
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не хочет тратить время на безрезультатные усилия по миру. По его словам, США готовы быть посредниками, однако только при условии реальных перспектив достижения договоренностей.
Параллельно с дипломатическими усилиями Украина продолжает работу над гуманитарными вопросами. В частности, секретарь СНБО Рустем Умеров во время визита в США обсудил активизацию сотрудничества в сфере освобождения украинцев из российского плена со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.