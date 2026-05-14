ВСУ стали самой мощной армией Европы, - Рубио

Почему украинская армия стала самой сильной

По словам госсекретаря, Украина обладает наиболее боеспособными вооруженными силами на континенте.

Он подчеркнул, что такой статус стал результатом сочетания двух ключевых факторов - колоссального опыта реальных боевых действий и системной военной помощи от партнеров.

"Стоит четко отметить, что Вооруженные силы Украины сейчас являются самыми сильными и мощными во всей Европе - конечно, в значительной степени благодаря полученной помощи, но также и благодаря приобретенному боевому опыту", - подчеркнул Рубио.

Потери России и динамика войны

Рубио указал на существенную разницу в потерях личного состава между странами.

По его данным, ежемесячно Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат погибшими. Это в пять раз превышает показатели украинской стороны.

Госсекретарь также назвал общие человеческие и экономические последствия войны колоссальными для обоих государств.

В то же время он признал, что сейчас наблюдается замедление переговорного процесса. По мнению чиновника, это связано с тем, что и Киев, и Москва пока сохраняют оптимизм относительно своих дальнейших успехов на поле боя.

Ожидания относительно переговоров

Несмотря на текущую паузу в дипломатии, Вашингтон рассчитывает на возобновление диалога.

Марко Рубио выразил надежду, что вскоре наступит момент, когда стороны будут готовы снова сесть за стол переговоров.