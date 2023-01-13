ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ тримають оборону, а ворог розганяє "шум": що треба знати про ситуацію в Соледарі

Новость на русском →
Соледар, П'ятниця 13 січня 2023 12:39
ЗСУ тримають оборону, а ворог розганяє "шум": що треба знати про ситуацію в Соледарі Фото: бої за Соледар продовжуються (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Бої за Соледар продовжуються, ЗСУ тримають оборону. Ворог же спрямував на місто "вагнерівців" та розганяє фейки, аби посіяти паніку серед українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"В Соледарі йдуть бої, наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував кращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів… Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення. Цього не треба робити", - заявив Череватий.

Він пояснив, триває позиційна війна і тактичний малюнок ламається в ту чи іншу сторону.

"ЗСУ в неймовірно важких погодних умовах і під вогнем противника тримають ситуацію на контролі", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, ще вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої.

При цьому сьогодні в ранковому зведенні аналітики Інституту вивчення війни ISW припустили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар. Однак вони наголосили, що це не призведе до оточення Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам