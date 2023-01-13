ЗСУ тримають оборону, а ворог розганяє "шум": що треба знати про ситуацію в Соледарі

Бої за Соледар продовжуються, ЗСУ тримають оборону. Ворог же спрямував на місто "вагнерівців" та розганяє фейки, аби посіяти паніку серед українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"В Соледарі йдуть бої, наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував кращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів… Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення. Цього не треба робити", - заявив Череватий.

Він пояснив, триває позиційна війна і тактичний малюнок ламається в ту чи іншу сторону.

"ЗСУ в неймовірно важких погодних умовах і під вогнем противника тримають ситуацію на контролі", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, ще вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої.

При цьому сьогодні в ранковому зведенні аналітики Інституту вивчення війни ISW припустили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар. Однак вони наголосили, що це не призведе до оточення Бахмута.

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