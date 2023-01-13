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Ніч в Соледарі була гарячою. Маляр повідомила про запеклі бої за місто

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Соледар, П'ятниця 13 січня 2023 09:07
Ніч в Соледарі була гарячою. Маляр повідомила про запеклі бої за місто Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ця ніч у боях за Соледар була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі сили та Донецький напрямок та інтенсивно наступає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні аналітики Інституту вивчення війни ISW припустили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар. Однак вони наголосили, що це не призведе до оточення Бахмута.

Додамо, зовсім нещодавно прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що запеклі бої за Соледар, під час яких значні втрати зазнали російські військові, все ще продовжуються, і жодні тимчасові успіхи, здобуті Москвою на полі бою, не можуть змінити хід війни.

Тим часом в Офісі президента заявили, втрати росіян під Бахмутом та Соледаром, міста, які з усіх сил намагається захопити ворог, можуть сягати 20 тисяч.

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