ВСУ опровергли заявление россиян о захвате двух сел в Сумской области

Заявления российских пропагандистов о якобы захвате населенных пунктов Большого Прикола и Садки в Сумской области не соответствуют действительности. Эти села находятся под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Курск".

"Новые заявления российских пропагандистов о "захвате" Великого Прикола и Садков в Сумской области не соответствуют действительности. Оба населенных пункта находятся под контролем Сил обороны Украины", - подчеркнули в группировке.

На самом деле враг смог лишь единичные штурмовые действия, которые закончились там же, где и начались.

"За неделю россияне "уволили" на Сумщине уже пять населенных пунктов. Если верить этой сводке, враг давно должен исчерпать список сел на Сумщине. Но россияне каждый раз находит, что "уволить" повторно", - отмечают военные.