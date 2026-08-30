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ВСУ опровергли заявление россиян о захвате двух сел в Сумской области

15:15 30.08.2026 Вс
1 мин
Какая ситуация в этом направлении?
aimg Татьяна Степанова
ВСУ опровергли заявление россиян о захвате двух сел в Сумской области Фото: ВСУ опровергли заявление россиян о захвате двух сел в Сумской области (Getty Images)
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Заявления российских пропагандистов о якобы захвате населенных пунктов Большого Прикола и Садки в Сумской области не соответствуют действительности. Эти села находятся под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Курск".

"Новые заявления российских пропагандистов о "захвате" Великого Прикола и Садков в Сумской области не соответствуют действительности. Оба населенных пункта находятся под контролем Сил обороны Украины", - подчеркнули в группировке.

На самом деле враг смог лишь единичные штурмовые действия, которые закончились там же, где и начались.

"За неделю россияне "уволили" на Сумщине уже пять населенных пунктов. Если верить этой сводке, враг давно должен исчерпать список сел на Сумщине. Но россияне каждый раз находит, что "уволить" повторно", - отмечают военные.

Фейки россиян о захвате населенных пунктов в Сумской области

Напомним, недавно Силы обороны высмеяли "освобождение" россиянами по кругу села Сумской области.

Заявления россиян о якобы захвате села Писаревка в Сумской области является фейком. Населенный пункт остается под контролем сил обороны Украины, а бои в этом районе продолжаются.

Также ранее российское Минобороны заявило об оккупации населенного пункта Новоконстантиновка (Первое Мая) в Сумской области. Однако украинские защитники опровергли очередную выдумку врага.

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