ВСУ опровергли заявление россиян о захвате двух сел в Сумской области
Заявления российских пропагандистов о якобы захвате населенных пунктов Большого Прикола и Садки в Сумской области не соответствуют действительности. Эти села находятся под контролем ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Курск".
"Новые заявления российских пропагандистов о "захвате" Великого Прикола и Садков в Сумской области не соответствуют действительности. Оба населенных пункта находятся под контролем Сил обороны Украины", - подчеркнули в группировке.
На самом деле враг смог лишь единичные штурмовые действия, которые закончились там же, где и начались.
"За неделю россияне "уволили" на Сумщине уже пять населенных пунктов. Если верить этой сводке, враг давно должен исчерпать список сел на Сумщине. Но россияне каждый раз находит, что "уволить" повторно", - отмечают военные.
Фейки россиян о захвате населенных пунктов в Сумской области
Напомним, недавно Силы обороны высмеяли "освобождение" россиянами по кругу села Сумской области.
Заявления россиян о якобы захвате села Писаревка в Сумской области является фейком. Населенный пункт остается под контролем сил обороны Украины, а бои в этом районе продолжаются.
Также ранее российское Минобороны заявило об оккупации населенного пункта Новоконстантиновка (Первое Мая) в Сумской области. Однако украинские защитники опровергли очередную выдумку врага.