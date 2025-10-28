У ЗСУ спростували заяви Росії про оточення Куп’янська

"Як і до цього застосовується тактика малих груп, які чіпляються за ті чи інші будівлі, накопичуються і коли є якась фізична маса - намагаються іти далі. Постачаються в першу чергу за допомогою дронів", - розповів він.

Крім того, Трегубов наголосив, що заяви російських окупантів про нібито оточення Куп'янська є неправдою.

"В них вже їхні співгромадяни почали питати, якщо місто оточене, то як досі там триває українська оборона? Після чого росіяни почали заявляти, що "ми не маємо на увазі прямого оточення, ми маємо на увазі те, що можемо вражати українську логістику дронами", - повідомив військовий.

За його словами, технічно це є правдою, оскільки дрони-FPV на оптоволокні літають на 40 км від лінії розмежування. Водночас на таку ж відстань вражати ворога можуть і українські безпілотники.

"Логістика для нас справді затруднена постійними атаками російських дронів, так само для росіян затруднена їхня логістика", - зазначив Трегубов.

Якщо у ЗСУ, додав він, є відносно стабільна логістика, яка знаходиться просто під ударами, то у росіян її просто немає.