В ВСУ опровергли заявления России об окружении Купянска

"Как и до этого применяется тактика малых групп, которые цепляются за те или иные здания, накапливаются и когда есть какая-то физическая масса - пытаются идти дальше. Снабжаются в первую очередь с помощью дронов", - рассказал он.

Кроме того, Трегубов отметил, что заявления российских оккупантов о якобы окружении Купянска является неправдой.

"У них уже их сограждане начали спрашивать, если город окружен, то как до сих пор там продолжается украинская оборона? После чего россияне начали заявлять, что "мы не имеем в виду прямого окружения, мы имеем в виду то, что можем поражать украинскую логистику дронами", - сообщил военный.

По его словам, технически это является правдой, поскольку дроны-FPV на оптоволокне летают на 40 км от линии разграничения. В то же время на такое же расстояние поражать врага могут и украинские беспилотники.

"Логистика для нас действительно затруднена постоянными атаками российских дронов, так же для россиян затруднена их логистика", - отметил Трегубов.

Если у ВСУ, добавил он, есть относительно стабильная логистика, которая находится просто под ударами, то у россиян ее просто нет.