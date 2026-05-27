ЗСУ спростували "захоплення" росіянами села Гранів на Харківщині

Російські ресурси поширили інформацію про нібито захоплення Гранова військовими РФ та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

У Силах оборони наголосили, що це не відповідає дійсності.

За даними військових, підрозділи ЗСУ тримають визначені рубежі оборони, стримують наступальні дії противника та завдають йому втрат в особовому складі й техніці.

Усі заяви окупаційних пабліків про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" у військових назвали вигаданими елементами інформаційної кампанії.

Її мета - приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит".