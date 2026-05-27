ВСУ опровергли "захват" россиянами села Гранов на Харьковщине

16:51 27.05.2026 Ср
Россияне заявили даже об "уничтожении" целой украинской бригады
aimg Валерия Абабина
Фото: Захват села Гранов оказался фейком РФ (Getty Images)

Село Гранов Дергачевской громады Харьковской области остается под контролем Вооруженных сил Украины. В ВСУ объяснили, зачем врагу эта выдумка.

Российские ресурсы распространили информацию о якобы захвате Гранова военными РФ и "уничтожении" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В Силах обороны отметили, что это не соответствует действительности.

По данным военных, подразделения ВСУ держат определенные рубежи обороны, сдерживают наступательные действия противника и наносят ему потери в личном составе и технике.

Все заявления оккупационных пабликов об "обстрелах собственных подразделений", "успешных штурмах" и "ближних боях" у военных назвали вымышленными элементами информационной кампании.

Ее цель - скрыть собственные провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 14-й армейский корпус опроверг аналогичный российский фейк - о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины на Сумщине подразделениями 34-й омсбр РФ и "разгроме" украинских сил.

В корпусе назвали это очередной информационно-психологической операцией и отметили, что село находится под контролем ВСУ, а ситуация управляемая.

