ВСУ опровергли "захват" россиянами села Гранов на Харьковщине

Российские ресурсы распространили информацию о якобы захвате Гранова военными РФ и "уничтожении" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В Силах обороны отметили, что это не соответствует действительности.

По данным военных, подразделения ВСУ держат определенные рубежи обороны, сдерживают наступательные действия противника и наносят ему потери в личном составе и технике.

Все заявления оккупационных пабликов об "обстрелах собственных подразделений", "успешных штурмах" и "ближних боях" у военных назвали вымышленными элементами информационной кампании.

Ее цель - скрыть собственные провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит".